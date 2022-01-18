Нью-Йорк, США, 18 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Независимые эксперты ООН по правам человека предупреждают, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане институционализируют широкомасштабную и систематическую дискриминацию и насилие по признаку пола в отношении женщин и девочек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

Эксперты ООН 17 января назвали свидетельствами систематического насилия 27 новых ограничений, в том числе запрет женщинам на работу в госструктурах, требование выходить из дома в сопровождении мужчины-махрама, запрет пользоваться общественным транспортом в одиночку и введение для них строгой одежды.

«В целом эта политика означает коллективное притеснение женщин и девочек, основанное на гендерных предпочтениях и вредных практиках», — заявила группа из более чем 30 экспертов, назначенных Советом по правам человека.

Аналитики отмечают, что эта политика также повлияла на возможности женщин работать и зарабатывать на жизнь, ещё больше ввергая их в нищету.

«Особенно сильно страдают женщины — кормильцы семей, поскольку их положение связано с разрушительными последствиями гуманитарного кризиса в стране», — добавили эксперты.

Они выразили озабоченность повышенными рисками в отношении женщин и девочек, включая торговлю людьми, принудительные браки, сексуальную эксплуатацию и принудительный труд.

Эксперты также отметили, что с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти девочкам было отказано в праве на образование, и школы были закрыты для девочек старше шестого класса только из-за их половой принадлежности. Кроме того, они подчеркивают, что убежища для жертв сексуального насилия были закрыты из-за страха мести.

Ссылаясь на ликвидацию министерства по делам женщин и Афганской независимой комиссии по правам человека, эксперты осуждают «попытку навсегда отстранить женщин и девочек от участия в общественной жизни».

Эксперты заявили, что они очень обеспокоены сообщениями о внесудебных казнях и принудительных перемещениях этнических и религиозных меньшинств, таких как хазарейцы.

«Могут быть предприняты попытки поработить и даже изгнать их из страны», — считают они.

Эксперты ООН в очередной раз призвали международное сообщество увеличить объём срочной гуманитарной помощи Афганистану.

Они также предупреждают, что любая гуманитарная акция, а также программы по развитию в Афганистане обречены на провал, если женский персонал, особенно женщины, принадлежащие к этническим и религиозным меньшинствам, будут отстранены от участия в них.

Напомним, за последние пять месяцев было опубликовано множество сообщений о нарушении основных прав женщин и девочек в Афганистане, что вызвало негативную реакцию со стороны ряда правозащитных организаций.

Большая часть этих ограничений была введена министерством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока, которое заменило министерство по делам женщин предыдущего правительства.