Москва, , 15:31 — REGNUM Несмотря на ряд негативных моментов, российский фондовый рынок остается очень привлекательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Фондовый рынок из-за серьёзной международной напряженности, событий в Казахстане упал в последние месяцы на 15% и более. Впереди месяцы нестабильности. Все будет зависеть от дальнейшего развития отношений стран. Однако при текущих котировках акции российских компаний способны принести дивидендную доходность до 10 и больше процентов. Российский рынок остаётся очень привлекательным. По прогнозу экспертов, в 2022 году он способен дать общую доходность до 30 и больше процентов. Однако в текущих нестабильных условиях инвестировать надо аккуратно», — предупредил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ОФЗ сочли хорошей альтернативой банковским депозитам.

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