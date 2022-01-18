18 января 2022 | Время чтения 5 мин

Правительство США в очередной раз нарушило собственные обещания по выводу войск с Ближнего Востока. В начале 2021 года Пентагон заявил о том, что свернёт свою миссию в Ираке, размещённую в стране для участия в боевых действиях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако после того, как «вывод» войск был официально совершён, миссия США всё равно продолжила свою деятельность. И, скорее всего, американцы в ближайшие годы не покинут регион, что грозит новыми конфликтами.

Джон Доу, , 17:50 — REGNUM В конце декабря 2021 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими официально заявил о том, что миссия армии США в стране завершена. Официально было заявлено о том, что американские военные покинули военные базы «Харир», «Айн-аль-Асад» и «Аль-Каим», а также ряд других объектов по всей территории Ирака. Однако вслед за этим последовало разъяснение Пентагона, фактически перечеркнувшее всё, что было заявлено ранее.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Центральном командовании армии США сообщили, что контингент в Ираке продолжит свою деятельность даже после официального своего расформирования. Подобное заявление может показаться странным, если не знать истории англосаксонского военного присутствия на Ближнем Востоке. С 1914 по 1956 год Великобритания заявляла о прекращении своего военного присутствия в Египте более 80 раз. И каждый раз британские войска и флот оставались на своих позициях, вплоть до провозглашения в Египте республики

Американцы в Ираке

Действия США в Ираке в целом повторяют британский подход. После свержения режима Саддама Хуссейна в апреле 2003 года Белый дом, Госдепартамент и Пентагон регулярно заявляют о том, что американские войска не сегодня — завтра покинут страну. В разное время численность контингента существенно сокращалась, однако затем вновь увеличивалась под различными предлогами. Традиционно принято считать, что начавшаяся в 2003 году интервенция в Ирак завершилась в 2011 году. Однако американские военные базы всё также продолжали свою деятельность, оправдывая своё присутствие «угрозой терроризма» и «необходимостью подготовки кадров для новой армии Ирака».

Саддам Хусейн

Если Пентагон действительно ставил перед собой эти задачи, то достичь их не удалось. В 2014 году новая иракская армия была за считанные дни смята отрядами боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что было немедленно использовано США для очередного «ввода» дополнительных войск в Ирак. Под эгидой Пентагона была создана «Международная коалиция по борьбе с терроризмом в Ираке». Однако её действия радикально не сказались на ситуации в стране, поскольку всю тяжесть войны на себе вынесли отряды поддерживаемых Ираном мусульман-шиитов. Они сыграли решающую роль в боях за освобождение городов Тикрит, Фаллуджа и Тайджи. Однако США не могли позволить, чтобы победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала победой Ирана. Поэтому настояли, чтобы шиитские ополченцы не участвовали в боях за столицу «Халифата» — город Мосул. Это привело к тому, что иракские войска в ходе штурма понесли огромные потери. А штурм города, начавшийся 16 октября 2016 года, закончился только в июле 2017, даже несмотря на регулярные авиаудары ВВС США.

Окончание штурма Мосула позволило США в очередной раз заявить о своём решающем вкладе в борьбу с международным терроризмом. Но миссия Пентагона не прекратила свою деятельность и сосредоточилась на… борьбе против проиранских формирований, ещё недавно сражавшихся с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Апофеозом этой борьбы стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара беспилотника ВВС США в аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

Разрушенный Мосул. Сирия Mil.ru

Примечательно, что глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что убийство Сулеймани было встречено в Ираке стихийными демонстрациями и всеобщим ликованием. На деле сотни тысяч иракцев вышли на улицы, требуя немедленного вывода армии США. Вывода американских войск потребовал и парламент Ирака: за это решение проголосовало необходимое большинство депутатов. Однако все эти требования были ожидаемо проигнорированы.

Это привело к тому, что с 2020 года в Ираке продолжается вялотекущая партизанская война против американского присутствия. Конвои армии США, американские военные базы и даже посольство в Багдаде регулярно становятся мишенями для обстрелов и диверсионных атак. О каких-либо потерях в результате этих нападений не сообщается, однако Пентагону с каждым новым нападением становится трудно сохранять хорошую мину при плохой игре. С приходом к власти президента Джо Байдена было официально заявлено, что присутствию армии США на Ближнем Востоке будет положен конец. Забавно, но подобное заявление сделал, придя к власти, Дональд Трамп, пришедший к власти под лозунгом «Хватит войн». Поэтому нет ничего удивительного в том, что Байден, как и Трамп, вряд ли решится на полное расформирование контингента в Ираке — этого не допустит мощное провоенное лобби, привыкшее зарабатывать на ближневосточной «войне без начала и конца».

Поэтому очередной «вывод» войск США из Ирака на деле обернулся тем, что часть контингента всё ещё продолжает свою деятельность и будет продолжать и далее. Единственный вариант развития событий, при котором Пентагон решится на полный вывод войск — это масштабные выступления местного населения в сочетании с полномасштабной партизанской войной против оккупации. Именно такое сочетание событий вынудило Штаты сократить свой контингент в 2011 году. Однако сегодня иракские военные и политические силы больше заняты борьбой за власть в стране.

ВС США в Ираке DVIDSHUB

Один раз вторгнувшись в Ирак, США запустили бесконечный процесс: ввод войск провоцирует выступления среди местного населения и агрессию, которая оправдывает усиление американского контингента. Это вновь вызывает протесты со стороны местного населения, из-за чего Пентагон вновь отправляет войска, и так далее. Поэтому США будут и впредь оставаться причиной хаоса в стране. Того самого хаоса, которым США будут оправдывать своё военное присутствие, на деле являясь его причиной. А значит, очередной виток полномасштабной внутренней войны в Ираке может начаться в любой момент. И подобная взрывоопасная ситуация, как ни парадоксально, только на руку Пентагону. Тем более что все выведенные из Ирака соединения были размещены в соседних государствах: Кувейте, Катаре и Бахрейне. И если понадобится — они вновь вернутся на оставленные позиции при первой необходимости.