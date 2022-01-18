Москва, 18 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Российские облигации федерального займа можно считать хорошей альтернативой банковским депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Хорошей альтернативой депозитам являются долговые ценные бумаги — ОФЗ, облигации крупнейших российских эмитентов. Однако доходность по ним редко бывает заметно выше показателей инфляции, — сказал Ковригин. — Чтобы диверсифицировать риски инфляции и девальвации рубля, разумно вложить часть сбережений в еврооблигации — доходность в ним в долларах достигает трёх процентов и выше. При этом сбережения в разных валютах больше защищены от колебаний курсов рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, будут ли расти в РФ сбережения на рублевых вкладах.