Москва, 18 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В 2022 году у жителей РФ есть все шансы нарастить сбережения на рублевых вкладах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы ВТБ.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

«Сбережения жителей РФ в 2022 году действительно имеют все шансы к росту, — сказал Ковригин. — К этому их подталкивают повышение среднего процента по депозитам вслед за повышением ключевой ставки, восстановление доходов после жестких ковидных запретов. На фондовом рынке в последние месяцы наблюдается очень серьезная нестабильность, и это способствует перетоку денег в депозиты».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, в каких валютах предпочитают хранить свои сбережения жители РФ.