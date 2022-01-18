18 января 2022 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 17:50 — REGNUM Многое говорит за то, что именно под давлением бывшего премьер-министра Японии, а ныне дона правящей Либерально-демократической партии Синдзо Абэ новый японский премьер Фумио Кисида и министр иностранных дел его кабинета Ёсимаса Хаяси вынуждены корректировать первоначально близкую к ультиматуму Москве позицию в отношении переговоров о «мирном договоре» с Россией. Как известно, уже в первых своих выступлениях в роли лидера страны Кисида безапелляционно провозгласил, что без решения в пользу Японии вопроса о принадлежности южнокурильских островов он подписывать японо-российский мирный договор не намерен. При этом, искажая 9-ю статью Советско-японской совместной декларации 1956 года, он поменял последовательность действий, а именно, потребовал «возвращения» принадлежащих России островов, причем не только указанных в Декларации, но всех южных Курил, как условие подписания мирного договора. Хотя в Декларации, и это должно быть хорошо известно политику столь высокого ранга, речь шла о другом: о согласии СССР, а фактически лично Никиты Хрущева, рассмотреть вопрос о «передаче» Японии в виде дара или жеста доброй воли островов Малой Курильской гряды — Шикотана и Плоские, Хабомаи по-японски. И при непременном условии, что такое может произойти только после подписания и, разумеется, ратификации окончательно подводящего итоги послевоенного урегулирования мирного договора. Поэтому занятая ныне Токио «базовая позиция» ставит договоренность 65-летней давности с ног на голову и фактически является подлогом. Ибо, как известно, подлог в политике — это процесс создания, подгонки или имитации объектов, статистики или документов с намерением ввести в заблуждение. Именно такой «подгонкой» и фальсификацией Совместной декларации 1956 года, являющейся документом, определяющим дипломатические, политические, торгово-экономические, культурные и иные отношения двух государств, и занимается, судя по словам Кисиды, нынешнее японское правительство.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Разъяснения требуют и слова Хаяси о том, что Токио «выступает за расширение и конкретизацию совместной хозяйственной деятельности с Москвой в рамках архипелага. Юридической базой сотрудничества должны стать подписанная между государствами Совместная декларация 1956 года и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году». Это опять-таки выполнение требования Абэ учитывать в политике в отношении Москвы результаты его «сингапурских договоренностей» с Путиным.

Зная, что так называемая «совместная хозяйственная деятельность» на Курильских островах является для московских политиков некоей «священной коровой», Кисида и Хаяси пытаются использовать заинтересованность в такой «деятельности» как приманку для возвращения Путина и Лаврова за стол переговоров о «мирном договоре», а в действительности о «возвращении северных территорий». При этом очевидно, что Москва не сможет согласиться с главным требованием Токио о том, что такая «совместная деятельность» возможна только на условии непризнания Японией российских законов на островах, которые японское правительство считает «своими». Более того, в Японии не скрывают, что эта «деятельность» должна подготовить почву для перехода в состав Японии всех южнокурильских островов с их имеющими большое военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ. Южно-Курильск Пресс-служба правительства Сахалинской области

Возобновить обсуждение «территориальной проблемы» кабинет Кисиды рассчитывает во время объявленного визита в ближайшие месяцы в Токио министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Хотя, как известно, Конституция РФ такие переговоры запрещает. А потому Лавров честно обозначил свою принципиальную позицию. Одна из центральных газет Японии «Санкэй симбун» пишет по этому поводу: «В своем выступлении (на пресс-конференции 14 января. — А.К.) Лавров еще раз подчеркнул, что существование японско-американского договора безопасности является препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией. «Мы ожидаем конструктивного и открытого диалога с японской стороной», — сказал Лавров. При этом он повторил высказывавшуюся им и прежде позицию о том, что «северные острова являются неотъемлемой частью территории России». Российский министр подчеркнул, что если бы Япония перестала «подстраиваться» под санкционную политику США и Запада в отношении России и установила бы с Москвой «новые отношения сотрудничества», то проблемы в японско-российских отношениях решались бы проще».

Понимая, что российский министр не привезет японцам вожделенные острова, читатели «Санкэй симбун» в грубой форме предлагают отказать Лаврову в гостеприимстве в Стране восходящего солнца. По-японски это звучит, как «мондзэн бараи» — «от ворот поворот».

Ниже приводятся комментарии японцев к статье в «Санкэй симбун» в переводе ИноСМИ.

tn0: «Лавров еще раз подчеркнул, что существование японско-американского договора безопасности является препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией».

Этот министр иностранных дел России уже много лет говорит одно и то же. Он старается вбить клин в союз Японии и США, но этот союз крепок. В эпоху Ельцина вопрос о северных территориях начал продвигаться вперед вслед за распадом Советского Союза, но затем все застопорилось. Союз Японии и США в будущем не изменится, и для территориального возврата есть только путь переговоров».

mkk: «Тебе не обязательно приезжать, дедушка.

Какая польза от заключения мирного договора, когда вы не желаете отдавать северные территории?

России не нужно новое партнерство, потому что она его все равно предаст.

Для России лучше идти в ногу с Европой и США.

Удачи тебе, Либерально-демократическая партия. Все это будет напрямую связано с выборами».

Южно-Курильск. Кунашир Андрей Шапран © ИА REGNUM

bpd: «Сколько бы ни приезжал этот министр, проблема не решится. Русские пока еще так и не понимают, что на сердце у японцев. В нашей позиции на согласованные действия с Западом нет никаких изменений. Территориальная проблема с Россией, наверное, может быть решена только после того, как Путин уйдет в будущем в отставку».

boi: «Россия хочет поставлять нам природный газ и держать в своих руках наши жизненно важные линии? Это абсолютно не годится».

Sdsa: «За те политические партии и тех депутатов парламента, которые выступают за мирный договор с Россией и экономическое сотрудничество с ней, нельзя подавать ни одного голоса».

kis: «Что касается северных территорий, то здесь позиция остается неизменной — это суверенная территория Японии. Однако посещению с российской стороны белого медведя мы должны сказать: «Добро пожаловать». И предоставить ему положенный прием».

eno: «Какой мирный договор? Этот человек не должен приезжать в Японию. Все-таки наш министр иностранных дел Хаяси — это по-прежнему «проблемный ребенок».

shi: «Если русский министр хочет приехать в Японию, то пусть привезет с собой в подарок северные острова. А без этого подарка пусть не приезжает».

j12n: «Не приезжай. Никакого смысла в этом визите нет».

chikyu shimin: «Нельзя дать себя обмануть. Никакого намерения возвращать острова у русских нет. Пусть не приезжает».

Mfr: «Не приезжай. Ты, как бог беды «бимбогами», приносишь бедность и несчастье».