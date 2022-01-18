Москва, 18 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Антисемитизм нарастает в Германии, а значит, могут возобновиться и преступления на почве ненависти. Об этом заместитель посла ФРГ в России Беате Гжески заявила 18 января на пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

Холокост

Она подчеркнула важность памяти о Холокосте, которая наглядно отражает возможную уродливость человеческих деяний. Память о подобных преступлениях помогает укреплять силы, сопротивляющиеся человеконенавистничеству, так как опасность сползания в них нельзя исключить.

«Растущий кое-где антисемитизм является доказательством тому, что мы должны сохранять бдительность», — сказала Гжески.

Германские власти, отметила дипломат, предпринимают усилия по борьбе с антисемитизмом и сохранению памяти о Холокосте, а также сотрудничают в этом направлении с Израилем и Францией.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17 января началась «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, она продлится до 31 января.

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