Уфа, , 15:30 — REGNUM Дорожное предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за срыв сроков ремонта автодороги в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ремонт дороги Admoblkaluga.ru

Прокуратура Бураевского района установила, что в 2019 году управление дорожного хозяйства Башкирии и АО «БашкирАвтоДор» заключили контракт на ремонт автотрассы Дюртюли — Бураево. Цена контракта составила порядка 64 млн рублей.

Ремонтные работы должны были завершиться осенью прошлого года, но по состоянию на декабрь 2021 года сдано в эксплуатацию всего два км из 3,6 км автотрассы.

По данному факту в отношении юридического лица и заместителя генерального директора предприятия были возбуждены административные дела по признакам нарушения порядка заключения, изменения контракта.

В результате суд оштрафовал их на общую сумму 330 тысяч рублей.

Надзорное ведомства взяло на контроль ситуацию по устранению выявленных нарушений.