Москва, 18 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Тема отключения России от SWIFT муссируется уже давно, и уже неоднократно все приходили к выводу, что эта мера не окажется критически опасной для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«И в то же время отключения России от SWIFT приведет к реальным убыткам и сложностям для западных компаний, вплоть до передела рынка межбанковских транзакций.

Однако тема не перестает фигурировать в списках возможных санкций. Другое дело, что в качестве повода для таких мер называется вторжение России на территорию Украины.

Но Россия не только всячески отрицает подобные планы, но и не имеет ни одной практической причины для такой операции.

Все транспортные потоки давно направлены в обход Украины. Более того, российские компании успешно занимают те ниши на мировом рынке, которые теряют украинские — вплоть до поставок сала на Украину.

То есть единственный смысл угроз, объявить, что стараниями Вашингтона вынудили Москву отказаться от вторжения.

Кремль успешно подхватил такой подход, угрожая военными мерами за принятие в НАТО Украины и Грузии, которые там, во-первых, не нужны, а во-вторых, не могут быть приняты из-за наличия спорных территориальных вопросов.

В итоге обе стороны останутся при своем, но объявят себя победителями», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявила, что власти США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT по причине «вторжения на Украину».

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