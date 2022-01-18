Курган, , 15:25 — REGNUM В Кургане ученик школы №5 обвинил учительницу биологии в оскорблении чувств верующих. Свои претензии к педагогу он высказал в паблике «Аноним Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Марк Шагал. О, Боже! 1919

"Сегодня учительницу, мягко говоря, «занесло» и она наговорила на статью 148 «оскорбление чувств верующих». Начала урок с того, что Бога нет, мы в него зря верим. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали. Кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания, и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты», — написал школьник.

Руководство данного образовательного учреждения пояснило, что ученики на уроке изучали тему происхождения человека, рассматривая различные точки зрения, в том числе и теологическую. В пресс-службе горадминистрации Кургана отметили, что учитель не хотела никого оскорбить, и с педагогами города в ближайшее время проведут разъяснительную работу.

Причём в этом же паблике «Аноним Курган» позже появилось сообщение от одноклассников оскорблённого школьника, которые, наоборот, хвалили учительницу биологии.

«Наша учительница очень классная и то, что написали раньше — неправда. Мы ее очень любим», — написали ребята.

Пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов отметил в интервью изданию Daily Storm, что «атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих».

«Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона «Об образовании в РФ», которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах», — добавил Михаил Насонов.