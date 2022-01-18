Улан-Батор, , 15:24 — REGNUM В Монголии в последние дни резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава Монголии, около 70% новых случаев приходится на «Омикрон».

Флаг Монголии

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Несмотря на распространение инфекции, власти страны сообщили, что не планируют вводить в Монголии строгий карантин.

«В нашей стране около 70% населения получили 2 дозы вакцины, а 30% — бустерную дозу. Также у нас началась вакцинация четвертой дозой. Поэтому в правительстве считают, что нет необходимости вводить строгий карантин в период праздника Цаган-сара"-, сообщили в Минздраве республики.

Пока правительство не спешит с введением карантина, власти ряда аймаков уже вводят дополнительные ограничения в связи с празднованием Цаган-сара.

Так, руководство аймаков Дорнод, Дархан-Уул и Баянхонгор решило отменить общественные мероприятия и призвали праздновать Цаган сар только дома. В аймаке Дархан-Уул, центром которого является вторым крупным городом страны, с 15 января на неопределенный срок отменены все общественные, культурные и спортивные мероприятия. Сокращен режим работы торговых точек и заведений общественного питания, теперь они будут закрываться в 22:00.

В аймаке Баянхонгор отменены публичные мероприятия, до 15 февраля не будут проводиться «обрядовые приветствия» в правительственных организациях. Также местные власти призвали жителей отказаться от походов в гости во время Цаган-сара.

Обрядовое приветствие является важным ритуалом Цаган-сара, монголы в период праздника ходят в гости. По мнению специалистов в период пандемии личное приветствие и визиты к родственникам и друзьям опасны из-за пандмеии коронавируса. Власти призывали людей праздновать только дома и приветствовать родственников и старших через интернет и по телефону.