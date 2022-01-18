Хасавюрт, Дагестан, 18 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В дагестанском городе Хасавюрте с начала 2022 года зафиксирована вспышка кишечной инфекции. К 17 января обратились к врачам с признаками заболевания 146 жителей города. В настоящее время находятся в больнице 42 пациента, в том числе 38 детей, сообщили 18 января в пресс-службе регионального минздрава.

Fr.de Инфекция

«С 1 по 17 января, с симптомами ОРВИ, повышения температуры тела, а также рвотой и жидким стулом обратилось 146 жителей города, 94% из которых дети. Тяжелых случаев болезни не зарегистрировано, было госпитализировано 108 человек, большинство из которых уже пролечено и выписано», — говорится в сообщении ведомства. По поручению главы минздрава Татьяны Беляевой в Хасавюрт направлена группа специалистов для оказания помощи медикам и установления причины вспышки инфекции. В городе организован подворовой обход заболевших граждан и лиц, находившихся в контакте с больными.