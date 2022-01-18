Москва, 18 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Ситуацию с приостановкой вещания в Германии телеканала RT DE обсудили в ходе переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ФРГ Анналена Бербок. Об этом глава МИД РФ рассказал 18 января на пресс-конференции по итогам переговоров.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«Затронули те проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE, и обозначили наши ожидания в этой связи», — сказал Лавров.

Также глава МИД России заявил, что в Москве убеждены в том, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны вести работу в равных, не дискриминационных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы.