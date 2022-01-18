Калуга, , 15:57 — REGNUM В Калужской области в 2021 году возросло количество браков с иностранцами. За год зарегистрировано 1542 брака, в которых один из супругов был иностранцем, сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное управление ЗАГС.

Кольца. Брак. Свадьба (сс) DaviPeixoto

В 2020 году было зарегистрировано 942 брака жителей области с иностранцами. За 2021 год рост интернациональных браков составил 61,8%. Всего в 2021 году в области было зарегистрировано 7019 браков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Малоярославецкого района Калужской области было установлено шесть фактов заключения фиктивных браков между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами с целью получения гражданства РФ.

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