Калуга, 18 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году возросло количество браков с иностранцами. За год зарегистрировано 1542 брака, в которых один из супругов был иностранцем, сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное управление ЗАГС.

(сс) DaviPeixoto Кольца. Брак. Свадьба

В 2020 году было зарегистрировано 942 брака жителей области с иностранцами. За 2021 год рост интернациональных браков составил 61,8%. Всего в 2021 году в области было зарегистрировано 7019 браков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Малоярославецкого района Калужской области было установлено шесть фактов заключения фиктивных браков между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами с целью получения гражданства РФ.