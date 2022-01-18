Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Американский режиссер Джосс Уидон отрицает обвинения в его адрес в эмоциональном насилии, а также харассменте. Об этом 18 января пишет Lenta.ru.

Джосс Уидон Скриншот видео на YouTube

Уидон в одном из своих интервью утверждает, что не имел никаких сексуальных связей с артистками сериала «Баффи — истребительница вампиров», хоть и хотел «переспать со всеми актрисами», по его признанию. А обвинения Галь Гадот в свой адрес он считает недопониманием, так как актриса могла неправильно его понять из-за того, что английский язык не является её родным. По словам режиссёра, роль Рэя Фишера он сократил, так как был просто недоволен его игрой.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2020 года Рэй Фишер заявил, что Джосс Уидон, занимавшийся съёмками кинокомикса «Лига справедливости», вёл себя неприемлемо по отношению к нему, а также к другим актёрам. Позже его поддержали Галь Гадот (Чудо-женщина) и Джейсон Момоа (Аквамен). В феврале 2021 года Харизма Карпентер, сыгравшая Корделию Чейз в сериале «Баффи — истребительница вампиров», обвинила режиссёра в харассменте.

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