Кабул, , 15:21 — REGNUM Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) объявил, что первая кампания по вакцинации против полиомиелита в 2022 году в Афганистане началась сегодня, 18 января. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Вакцинация WikiImages

По данным ЮНИСЕФ, кампания продлится четыре дня. За этот период будет вакцинировано 9,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет по всему Афганистану.

Агентство сообщило, что в 2021 году в Афганистане был зафиксирован самый низкий уровень заболевания полиомиелитом за все время, что предоставило беспрецедентную возможность остановить передачу распространение заболевания и добиться ликвидации вируса.

По данным ЮНИСЕФ, в ноябре 2021 года в рамках двух отдельных кампаний было вакцинировано 5,8 миллиона детей, а в декабре того же года — восемь миллионов детей в возрасте до пяти лет.

В 2021 году в Афганистане было зарегистрировано всего четыре случая заболевания полиомиелитом, в том числе первый в Газни и три других — в октябре и ноябре в Кандагаре.

Элис Аконга, представитель ЮНИСЕФ в Афганистане, заявила, что агентство продолжает работу по искоренению полиомиелита и других заболеваний в Афганистане.

Агентство также призвало талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность полевого персонала.

«С началом 2022 года у нас есть все шансы покончить с полиомиелитом в Афганистане», — сказал Дапанг Лу, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Афганистане.

Он добавил, что для достижения этой цели в 2022 году запланировано ещё пять вакцинационных кампаний, реализация которых важна для искоренения полиомиелита.

Необходимо отметить, что Афганистан является одной из стран, где полиомиелит не искоренен до конца.