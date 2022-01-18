Оренбург, 18 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Центральный районный суд Оренбурга сегодня, 18 января, изменил меру пресечения в отношении группу сотрудников отдела угрозыска полиции, которые проходят фигурантами по делу о пытках. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Суд

Судья учел, что за все время нахождения под домашним арестом обвиняемые каких-либо нарушений меры пресечения не допускали, все ограничения и запреты исполняли, характеризуются положительно, социально адаптированы, ранее не судимы, имеют постоянное место жительства и работы. Следователю отказали в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста. Вынесено постановление о мере пресечения в виде запрета определённых действий до 18 февраля.

«Оставшиеся следственные действия со слов следователя будут направлены на окончание предварительного расследования, беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства может быть обеспечено посредством применения более мягкой меры пресечения», — сказали в пресс-службе суда.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, материалы проведенной служебной проверки переданы в СУ СК области. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трех сотрудников отдела уголовного розыска задержали в октябре 2021 года за превышение полномочий. По версии следствия, они выбивали показания из задержанного мужчины. По данному факту в ведомстве была назначена служебная проверка.