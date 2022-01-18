Ижевск, 18 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в снежном брустере возле дома тела 61-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Светлана Шаповалова Высота сугробов на улицах в Барнауле кое-где составляет около 3 метров

По данным проверки, вечером 17 января житель Балезино пришел к своей матери, которая жила в частном доме. Однако дома женщины не оказалось. Он решил раскидать лопатой снежный бруствер возле дома матери, где и обнаружил ее тело без признаков жизни.

До настоящего момента был проведен осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Опрашиваются соседи и родственники 61-летней женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю декабря в Ивановской области насмерть замерзли два человека. В Приволжске насмерть замёрзла 82-летняя женщина. В Вичуговском районе региона скончался мужчина в возрасте 66 лет.

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