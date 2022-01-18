Москва, 18 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Хорошо, что знают в НАТО знают какие меры может принять Россия в случае отказа альянса от российских требований в сфере гарантий безопасности. Плохо, что людям на финансовых рынках приходится гадать, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«А в жестких условиях, когда все ждут, кто струсит первым, это заставляет крупные фонды существенно сокращать вложения в российские ценные бумаги.

Вроде бы все понимают, что до реального военного столкновения России с НАТО дело не дойдет. Более того, инвесторы видят, что российская экономика устойчива.

Бюджет вновь исполнен с серьезным профицитом, отношение долга к ВВП и резервы одни из лучших в мире, а многие компании продемонстрировали исторические максимумы по прибыли.

Но, тем не менее, даже на фоне нового роста цен на нефть российский фондовый рынок и курс рубля остаются под давлением. Страховки от дефолта взлетели, инвесторы выводят деньги из российских бумаг.

Долгосрочно, конечно, это больших рисков не несет, но российские граждане видят снижение курса национальной валюты, видят, как снижается стоимость купленных ими акций и это, конечно, не радует.

В такой ситуации и потребительское поведение, и готовность граждан РФ вкладывать деньги в экономику сильно страдают.

Остается только надеяться, что геополитическое напряжение рано или поздно снизятся, и тогда российский рынок акций будет уверенно отыгрывать потери», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО отлично понимают, какие военно-технические меры может принять Россия в случае отказа альянса от российских требований в сфере гарантий безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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