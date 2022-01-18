Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Жителям Грузии нужно платить за согласие сделать третью (бустерную) дозу вакцины от COVID-19. Об этом 18 января заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Я за поощрение бустер-дозы, и сегодня поставил этот вопрос перед министром финансов. Если мы увеличим бустеризацию, это серьёзно снизит остроту течения волны «Омикрона», — сказал Гамкрелидзе.

Ранее он предлагал перестать считать привитыми от COVID-19 тех, кто получил только две дозы вакцины. При этом Гамкрелидзе неоднократно отмечал, что «Омикрон» гораздо реже приводит с тяжёлому течению заболевания, чем другие штаммы.

Стоит отметить, раннее замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния сообщила, что в стране официально выявлено 1,2 случаев заражения «Омикроном». Большинство тех, кто заразился были привиты от COVID-19. Среди них также были и те, кто получил третью дозу.

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