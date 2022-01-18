Москва, , 15:16 — REGNUM В России в пандемийном 2020 году численность государственных служащих сократилась, однако заработные платы работников в государственных федеральных и региональных органах выросли. Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается РБК.

Зарплата Peggy Marco

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Так, согласно информации Федеральной службы статистики, в 2020 году средняя зарплата госслужащих в России выросла на 9,2% и составила 65,8 тыс. рублей. При этом на столько же сократилась и численность чиновников, поэтому зарплатный фонд так и не вырос.

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Речь идёт о работниках, которые замещают должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Сокращение их количества произошло в связи с реформированием госаппарата.

При этом в центральных аппаратах федеральных госорганов, где работали почти 40 тыс. гражданских служащих, зарплаты выросли на 4,8% — до 146,7 тыс. рублей.

Отметим, что инфляция в 2020 году составила 4,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате реформы госаппарата, объявленной ещё в 2020 году, численность госслужащих в России сократилась почти на 10%.

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