Джакарта, 18 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что в течение 2021 года в стране произошло 3116 стихийных бедствий, сообщает Kompas.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

В частности, в 2021 году было зарегистрировано 1310 наводнений, 815 экстремальных погодных явлений, 633 оползня и 45 высоких волн, а также 265 лесных пожаров, 32 землетрясения и одно извержение вулкана.

В результате этих событий пострадали 8,6 млн человек. В результате стихийных бедствий в Индонезии погибли 677 человек, ранения получили 14 121 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1362 случая заражения коронавирусом