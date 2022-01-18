Москва, 18 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Польский футбольный клуб «Варта» планирует арендовать нападающего московского «Спартака» Александра Руденко. Об этом 18 января сообщает «Чемпионат».

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Отмечается, что польский клуб ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде футболиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» проведёт четыре товарищеских матча на зимнем тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ).

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