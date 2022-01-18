18 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:49 — REGNUM Очередную, 368-ю, годовщину Переяславской Рады отметили в Республике Крым 18 января. Торжественное мероприятие состоялось у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе.

Памятник Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Памятник Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Цветы к памятнику возложили глава Республики Крым Сергей Аксёнов, сенатор, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, а также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко.

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Александр Полегенько © ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня совместно с друзьями из Донецкой и Луганской народных республик возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому в память об очередной годовщине Переяславской рады. Это одно из важнейших событий отечественной и мировой истории. В 1654 году разделенный народ исторической Руси высказал свою волю: быть навеки с Россией!» — написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что воля к единству, пронесённая сквозь столетия, и привела Крым домой, в Россию, в 2014 году.

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Переяславская Рада состоялась 8 (18 по новому стилю) января 1654 года. Рада во главе с гетманом запорожского казачества Богданом Хмельницким приняла решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством. Решение запорожские казаки закрепили присягой на верность русскому царю.

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM