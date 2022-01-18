Кисловодск, Ставропольский край, 18 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен вердикт в отношении жительницы Кисловодска, которую обвинили в покушении на доведение до самоубийства одноклассницы её дочери. Женщина осуждена на шесть лет лишения свободы условно. Кроме того, ей запретили в течение четырех лет занимать должности, связанные с воспитанием детей, сообщили 18 января в пресс-службе Следсвтенного комитета по региону.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Из подробностей уголовного дела известно, что в 2020 году 14-летняя школьница пыталась свести счеты с жизнью. Причиной стало издевательство над ней в течение двух лет 50-летней матери одноклассницы. Являясь членом родительского комитета класса, женщина публично оскорбляла девочку, испытывая к ней неприязнь.

Несовершеннолетняя не вынесла унижений и пыталась покончить с собой, спасти ребенка помогли лишь усилия врачей. В настоящее время её жизнь вне опасности.