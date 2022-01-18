Москва, , 15:12 — REGNUM Северная Корея сделала ставку на максимальный карантин и не спешит отменять его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Флаг КНДР Gilad Rom

«Северная Корея сделала ставку на максимальный карантин. Эта ставка возможна именно потому, что КНДР вполне резонно уверена в том, что Китай будет платить за это удовольствие, — сказал Ланьков. — Иначе говоря, будет обеспечивать минимально необходимую гуманитарную помощь, которая обеспечит выживание населения, предотвратит коллапс инфраструктуры и в общем позволит функционировать государственному аппарату и армии. В этих условиях, имея за спиной не очень щедрого, но гарантированного спонсора, северокорейское правительство не хочет открывать границы, потому что это опасно. Они знают, что медицинская система Северной Кореи будет иметь проблемы. И не хотят проверять, насколько серьезными окажутся эти проблемы. Пока они отсиживаются в абсолютном, последовательном карантине. Когда он закончится — бог весть».

Как полагает Ланьков, маловероятно, что данный карантин закончится в 2022 году.

«Когда Северная Корея получит достаточное количество вакцин, они, может быть, и пойдут на частичное открытие страны. Но, скорее всего, они не будут торопиться. Тем более что сейчас ситуация в КНДР лучше, чем была в конце 1990-х годов», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Китай игнорирует взятые на себя в рамках ООН обязательства и нарушает запрет на поставки топлива в Северную Корею.

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