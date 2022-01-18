Уфа, 18 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в 2021 году в результате пожаров в банях в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дмитрий Соколов Сгоревшая баня

Сообщается, что в прошлом году в банях было зарегистрировано 1149 пожаров в результате которых погибли четыре человека, получили травмы 27 человек, в том числе один ребенок. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации и устройства печей и электрооборудования.

Согласно данным на 17 января 2022 года в банях был зарегистрирован 51 пожар в результате которых погиб один человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после обнаружения тела младенца в сгоревшем доме.