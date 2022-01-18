Татищевский район, , 15:13 — REGNUM В районе села Песчаный Умет Татищевского района Саратовской области 18 января произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля, двух грузовиков и бензовоза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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На трассе Р-22 в дневное время 18 января столкнулись «Нива», бензовоз на базе автомобиля «ГАЗ», фура Scania и «МАЗ». В результате аварии от полученных травм скончался 53-летний водитель бензовоза, передает «Взгляд-инфо» со ссылкой на управление ГИБДД по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 18 января на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Сенная в Вольском районе Саратовской области произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем. В ДТП пострадали двое мужчин.

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