Москва, , 15:23 — REGNUM Три уголовных дела в отношении бывшей владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги Миримской расследует Следственный комитет России. Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями и нарушении тайны переписки адвокатов, сообщили 18 января её защитники.

Уголовное дело Severpost.ru

В 2017 году против Миримской возбудили дело о даче следователю Юрию Насонову взятки в виде двух автомобилей: Mitsubishi Outlander и Honda. Рыночная стоимость машин — около 2 млн рублей и 1,25 млн рублей соответственно.

«В ходатайстве об избрании меры пресечения утверждалось, что Миримская имеет связи с руководством Следственного комитета и поэтому представляет опасность», — рассказал её защитник ТАСС.

В том же году в СКР обратились адвокаты Николая Смирнова, который настаивает на отцовстве младшей дочери Миримской. Юристы обвинили женщину в прослушивании своих переговоров. Такое преступление предусмотрено статьёй 318 УК РФ.

Во время обыска у женщины нашли символику запрещённой в России украинской экстремистской организации. На одном из сайтов этой организации указано, что Миримская направляла ей денежные средства.

Защитники заявляют, что Миримская невиновна, а дела против неё — следствие «мести бывших супругов». Она не признаёт себя виновной ни по одному из обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР попросил суд арестовать Миримскую в связи с обвинением в даче взятки в особо крупном размере.

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