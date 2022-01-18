Москва, 18 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Китай игнорирует взятые на себя в рамках ООН обязательства и нарушает запрет на поставки топлива в Северную Корею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о 41-процентном сокращении товарооборота Китая и КНДР.

Северная Корея

«Сокращение товарооборота было для Северной Кореи сильным, но не катастрофическим ударом. Потому что в статистику товарооборота не включаются поставки продовольствия и топлива. Они считаются гуманитарными, и Китай о них не отчитывается, — пояснил Ланьков. — И информацию соответствующую не публикует. Поставляя топливо, Китай нарушает режим санкций. А поставляя продовольствие, режима санкций Китай не нарушает. Ибо, вопреки распространенным представлениям, режим санкций не распространяется на продовольствие. Китай игнорирует запреты на поставки топлива, нарушая взятые на себя в рамках ООН обязательства».

Таким образом, как полагает Ланьков, поставки в КНДР китайского продовольствия и топлива означают, что ситуация в Северной Корее сложная, но не критическая.

«Угрозы массового голода нет. Хотя недоедание и вызванные этим проблемы весьма распространены в сельских районах», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, какой будет ситуация в КНДР в 2022 году.