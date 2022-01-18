Ярославль, , 15:20 — REGNUM В Ярославле суд рассмотрит дело о превышении должностных полномочий 47-летним сотрудником полиции. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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«По версии следствия, в 2012—2013 годах, занимая должность начальника тыла территориального Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, обвиняемый подписал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости. Вместе с тем указанные в документах работы были выполнены не в полном объеме», — пояснила детали пресс-служба ярославской прокуратуры.

Ущерб от действий мужчины оценили в 40 миллионов рублей, само здание до настоящего времени не введено в эксплуатацию.

Ранее за получение взяток при строительстве кинологического центра был осуждён другой экс-полицейский — заместитель начальника управления тыла УМВД по Ярославской области Евгений Терехов. В 2020 году он был осуждён на 7,5 лет лишения свободы.

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