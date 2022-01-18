Владивосток, 18 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Совместные военно-морские учения с Ираном и Китаем проведет Россия. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

Уточняется, что отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», стал на якорную стоянку на рейде иранского порта Чахбехар.

«В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующейся конференции по проведению совместных военно-морских учений боевых кораблей России, Ирана и Китая», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также отряд кораблей ТОФ ВМФ России проведет пополнение запасов продовольствия, воды и топлива.

При этом российские корабли вышли в дальний поход из Владивостока за несколько дней до нового 2022 года. В ходе него планируется, что за время похода отряд кораблей ТОФ зайдет в порты ряда стран, в том числе Республику Сейшельские Острова. Этот заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером «Варяг» Российского Императорского флота порта Виктория Сейшельских островов.