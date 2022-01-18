Ижевск, 18 января 2022, 15:09 — REGNUM В Удмуртии за прошедшую неделю с 10 по 16 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 13 695 жителей республики, в том числе 6495 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 900 на 100 тыс. населения. Превышение среднего по региону показателя заболеваемости наблюдалось на 11 административных территориях — в Воткинске, Сарапуле, Глазове и восьми районах.
Только в Ижевске за неделю ОРВИ заболели 5740 человек, включая 2369 детей, или 41,9% от общего числа заболевших в регионе.
С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден 231 случай гриппа А.
Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев гриппа более чем в два раза превышает показатель предыдущей недели, когда было подтверждено 106 случаев гриппа А. За последнюю неделю 2021 года в республике выявили 34 случая гриппа.
Читайте также: В Удмуртии за неделю резко выросла заболеваемость гриппом