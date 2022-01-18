Ижевск, , 15:09 — REGNUM В Удмуртии за прошедшую неделю с 10 по 16 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 13 695 жителей республики, в том числе 6495 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Грипп Ponchikov.net

Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 900 на 100 тыс. населения. Превышение среднего по региону показателя заболеваемости наблюдалось на 11 административных территориях — в Воткинске, Сарапуле, Глазове и восьми районах.

Только в Ижевске за неделю ОРВИ заболели 5740 человек, включая 2369 детей, или 41,9% от общего числа заболевших в регионе.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден 231 случай гриппа А.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев гриппа более чем в два раза превышает показатель предыдущей недели, когда было подтверждено 106 случаев гриппа А. За последнюю неделю 2021 года в республике выявили 34 случая гриппа.

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