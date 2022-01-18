Москва, , 15:08 — REGNUM Экономическая ситуация в КНДР в 2022 году будет существенно отличаться от того, что было в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о более чем 40-процентном падении товарооборота Китая и Северной Кореи.

Флаги КНДР John Pavelka

«В 2022 года ситуация будет иная. На протяжении всего 2021 года в Северной Корее строились карантинно-складские центры. Их, собственно говоря, три. Подразумевается, что поступающие из-за границы товары будут складироваться в этих центрах и проходить там дезинфекцию и карантин. После чего направляться заказчикам, — сказал Ланьков. — Картина такая: например, из Китая прибывает поезд с товарами, люди в костюмах биологической защиты это дело разгружают и запихивают все эти контейнеры на карантин на два месяца. Параллельно все это дезинфицируется. Более того, 17 января, утром первый за полтора года товарный поезд проследовал из Китая в Северную Корею. Это показывает, что они начали тестировать эту систему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что из-за пандемии и жесткого карантина, введенного северокорейскими властями, внешняя торговля Северной Кореи упала в пять-семь раз.

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