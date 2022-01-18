Златоуст, Челябинская область, , 15:08 — REGNUM В Златоусте Челябинской области осуждён начальник смены одного из промышленных предприятий. Его признали виновным в нарушении правил техники безопасности, которое повлекло смерть человека, сообщает областное управление СКР.

Суд

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Трагедия произошла в июле 2020 года. По данным следствия, к погрузочно-разгрузочным работам был допущен 37-летний гражданин, не прошедший необходимый инструктаж по технике безопасности. И при открытии люка вагона мужчина получил смертельную травму.

Суд назначил руководителю 1 год 1 месяц заключения. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.