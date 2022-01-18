Москва, , 15:07 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса и жесткого карантина, введенного властями КНДР, внешняя торговля Северной Кореи сократилась в пять-семь раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал данные Главного таможенного управления Китая, согласно которым в 2021 году объем торговли КНДР и Китая сократился на 41%.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, надо учесть, что отсчет идет от уровня 2020 года, который тоже был очень низким. Данные за 2021 год примерно в двадцать раз меньше, чем лет пять назад. Связано это с двумя обстоятельствами, двумя кризисами, которые нанесли удар по товарообороту. Первый — это, конечно, введение санкций против КНДР, — сказал Ланьков. — Не следует забывать, что Китай на первом этапе не просто поддерживал эти санкции, но и активно их продавливал. Хотя сейчас Китай по некоторым пунктам стал игнорировать санкционный режим. В особенности это касается поставок жидкого топлива. Под влиянием санкций торговля сократилась в два-три раза. Потом из-за второго удара она сократилась в пять-семь раз».

Этим вторым ударом, как пояснил востоковед, стала пандемия коронавируса.

«Северная Корея ввела исключительные по своей жесткости карантинные меры. С февраля-марта 2020 года Северная Корея прекратила практически любое пассажирское сношение с внешним миром. Выезд из страны и въезд в нее разрешается в исключительных случаях с санкции самого высшего руководства», — пояснил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея пообещала продолжить искать способы оказания гуманитарной помощи КНДР.

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