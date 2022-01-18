Москва, , 15:06 — REGNUM Турция издавна привлекает российских граждан по многим показателям для комфортного отдыха и постоянного проживания, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Стамбул. Турция Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

«В этой стране богатая разнообразная природа, мягкий круглогодичный климат, длительный теплый сезон для отдыха и жизни на морских побережьях, прекрасные пляжи, отели, обилие вкусной и свежей еды, развитая экономика, многообразие мест и товаров для шопинга, широкое культурное наследие, гостеприимность местного населения и относительно близкое расстояние, с учетом регулярных и чартерных рейсов.

Практически никогда не возникает вопросов, где лучшее соотношение качества и цены отдыха, причем на любой бюджет. Турция для российских граждан — самое популярное туристическое направление.

Не только туризм и отдых здесь на высоте. Турецкие архитекторы и строители являются одними из лучших и квалифицированных в мире. Лучшие бизнес-центры и некоторые высотные жилые дома в Москве и других городах России построены с привлечением турецких специалистов.

Приобретая турецкую «дачу», например, в Анталии или Алании, получаешь комфортное, качественное, современное, укомплектованное жилье, которым можно пользоваться самому или в свое отсутствие выгодно сдавать в аренду. Для бизнеса, жизни семьи и образования детей — Стамбул и другие города. Разнообразие велико.

Бюджет покупки часто существенно ниже, чем возможное аналогичное приобретение в Европе или на юге самой России, в Сочи или Красной поляне. Налоги и содержание будут обходиться тоже дешевле.

С учетом низкого курса местной турецкой лиры в конце 2021 года, для многих россиян эта покупка стала особо выгодной и ускорила принятие решение перед новогодними каникулами.

Удаленная работа и более жесткие ограничительные меры по всему миру, особенно в Европейской части, ориентируют на приобретение недвижимости в курортных местах. Турция подходит для качественной, полноценной жизни в изоляции прекрасно.

Кроме того, здесь можно получить «инвестиционное гражданство» при покупке недвижимости от 250 тыс. евро и пользоваться правами гражданина страны в полной мере. Такая сумма сопоставима с ценой 3−4-комнатной квартиры в Москве, не в самом ее центре.

Многие сделки давно уже совершаются удаленно, и это упрощает и ускоряет процедуру оформления. Для выбора предлагаются многочисленные современные ЖК с собственной инфраструктурой (бассейн, фитнес, парковка, игровые детские зоны), дома и квартиры на вторичном и первичном рынке.

Зачастую застройщики предлагают объекты с полной отделкой, кухонной мебелью и оборудованием, предоставляя скидки и рассрочки.

Для приобретения недвижимости иностранцами практически нет никаких ограничений, кроме пограничных и стратегических объектов.

Иностранец даже может взять ипотеку, в том числе и в российских рублях. Причем, ставки здесь не выше, чем на родине.

Также сотрудничество и дружественные отношения между Россией и Турцией способствуют укреплению уверенности в российских гражданах и совершению значимых крупных приобретений», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среди граждан России в ноябре—декабре 2021 года спрос на жилье в Турции вырос более чем в два раза.

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