Москва, 18 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Турция издавна привлекает российских граждан по многим показателям для комфортного отдыха и постоянного проживания, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Стамбул. Турция

«В этой стране богатая разнообразная природа, мягкий круглогодичный климат, длительный теплый сезон для отдыха и жизни на морских побережьях, прекрасные пляжи, отели, обилие вкусной и свежей еды, развитая экономика, многообразие мест и товаров для шопинга, широкое культурное наследие, гостеприимность местного населения и относительно близкое расстояние, с учетом регулярных и чартерных рейсов.

Практически никогда не возникает вопросов, где лучшее соотношение качества и цены отдыха, причем на любой бюджет. Турция для российских граждан — самое популярное туристическое направление.

Не только туризм и отдых здесь на высоте. Турецкие архитекторы и строители являются одними из лучших и квалифицированных в мире. Лучшие бизнес-центры и некоторые высотные жилые дома в Москве и других городах России построены с привлечением турецких специалистов.

Приобретая турецкую «дачу», например, в Анталии или Алании, получаешь комфортное, качественное, современное, укомплектованное жилье, которым можно пользоваться самому или в свое отсутствие выгодно сдавать в аренду. Для бизнеса, жизни семьи и образования детей — Стамбул и другие города. Разнообразие велико.

Бюджет покупки часто существенно ниже, чем возможное аналогичное приобретение в Европе или на юге самой России, в Сочи или Красной поляне. Налоги и содержание будут обходиться тоже дешевле.

С учетом низкого курса местной турецкой лиры в конце 2021 года, для многих россиян эта покупка стала особо выгодной и ускорила принятие решение перед новогодними каникулами.

Удаленная работа и более жесткие ограничительные меры по всему миру, особенно в Европейской части, ориентируют на приобретение недвижимости в курортных местах. Турция подходит для качественной, полноценной жизни в изоляции прекрасно.

Кроме того, здесь можно получить «инвестиционное гражданство» при покупке недвижимости от 250 тыс. евро и пользоваться правами гражданина страны в полной мере. Такая сумма сопоставима с ценой 3−4-комнатной квартиры в Москве, не в самом ее центре.

Многие сделки давно уже совершаются удаленно, и это упрощает и ускоряет процедуру оформления. Для выбора предлагаются многочисленные современные ЖК с собственной инфраструктурой (бассейн, фитнес, парковка, игровые детские зоны), дома и квартиры на вторичном и первичном рынке.

Зачастую застройщики предлагают объекты с полной отделкой, кухонной мебелью и оборудованием, предоставляя скидки и рассрочки.

Для приобретения недвижимости иностранцами практически нет никаких ограничений, кроме пограничных и стратегических объектов.

Иностранец даже может взять ипотеку, в том числе и в российских рублях. Причем, ставки здесь не выше, чем на родине.

Также сотрудничество и дружественные отношения между Россией и Турцией способствуют укреплению уверенности в российских гражданах и совершению значимых крупных приобретений», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среди граждан России в ноябре—декабре 2021 года спрос на жилье в Турции вырос более чем в два раза.

Читайте также: Спрос на квартиры и дома в Турции среди граждан России вырос на 75%