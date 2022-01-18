Канск, Красноярский край, , 15:05 — REGNUM Против первого заместителя главы города Канска в Красноярском крае возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Площадь Коростелева, Канск Артём Мухаметгалиев

На контроле надзорного органа находится расследование дела о мошенничестве. По версии следствия, фигурантка, предоставляющая риэлторские услуги, заключала с потерпевшими возмездные договоры на оформление сделок купли-продажи муниципального жилья, принадлежащих другим гражданам.

Выяснилось, что информацию о списке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, она получила от замглавы города. Последний, как отмечается, в ноябре 2016 года получил за свои услуги 50 тыс. рублей в качестве взятки.

«Канский межрайонный прокурор дал указание о выделении в отдельное производство материалов дела и проведении по ним процессуальной проверки в связи наличием в действиях должностного лица г. Канска признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ», — отметили в прокуратуре.