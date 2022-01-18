Москва, , 20:48 — REGNUM Запад не даст посадить Петра Порошенко в тюрьму. Об этом 18 января заявил ИА REGNUMкандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко вернулся, поскольку уверен, что Запад за него вступится и не даст его посадить», — заявил эксперт.

Надо сказать, что в данном случае Пётр Порошенко скорее прав. Судить его Запад не помешает, но посадить не даст, уверен политолог.

В крайнем случае он уедет спокойно жить в Европу или Америку. Порошенко (несмотря на все сомнительные качества и поступки) стал для Запада своего рода символом сопротивления России, поэтому его осуждение там воспримут как «подарок Путину», заключил Трухачёв.

Напомним, что 17 января 2022 года экс-президент Украины Пётр Порошенко прилетел на Украину, несмотря на предъявленные ему обвинения. Судебное заседание перенесли на 19 января 2022 года.