Варшава, 18 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Польше набирает обороты пятая волна пандемии коронавируса. Об этом, как передает Onet. pl, заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич 18 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Отмечено более 700, точнее 709 случаев вируса в варианте «Омикрон», что практически составляет уже 19% всех случаев заражения вирусом в Польше. Так что мы видим, что доля «Омикрона» каждый день на 1−2% явно растет. К сожалению, это показывает, что Польшу накрывает пятая волна», — заявил он.

Он добавил, что пациенты больниц с выявленным штаммом «Омикрон» переносят коронавирус в среднем легче, чем пациенты со штаммом «Дельта».

По словам Андрусевича, это обнадеживает, что проблем с перегруженностью системы здравоохранения на пике пятой волны получится избежать.