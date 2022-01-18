Кишинёв, , 15:02 — REGNUM Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну получил счёт за газ за декабрь 2021 года на сумму 6200 леев (около 26 тыс. рублей). Об этом он рассказал на телеканале ProTV.

Платёжка за коммунальные услуги Kaluga-gov.ru

Глава ведомства сообщил, что газ в том числе использовался для отопления дома, площадь которого составляет 250 квадратных метров

«Думаю, что я из тех, кто может заплатить эту сумму. И если бы было возможно отказаться от компенсации, я бы это сделал», — сказал министр.

Ранее пенсионерка из автономного территориального образования в составе Молдавии показала журналистам портала Gagauzinfo свою платёжную квитанцию за газ. Женщине придётся заплатить порядка 4 тыс. леев (почти 17 тыс. рублей). Пенсия у неё составляет около 1 тыс. леев (примерно 4 тыс. рублей).

«Даже не представляю стариков, которые не имеют родных. Как они выживут в эту зиму? Или таким образом государство хочет их уничтожить?» — сказала журналистам родственница пенсионерки.

Напомним, в ноябре в Молдавии тарифы на природный газ выросли в 2,4 раза. Это привело к общему росту услуг ЖКХ, в том числе и услуг отопления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии предложили способ выплатить долги Газпрому