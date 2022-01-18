Кишинёв, 18 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну получил счёт за газ за декабрь 2021 года на сумму 6200 леев (около 26 тыс. рублей). Об этом он рассказал на телеканале ProTV.

Kaluga-gov.ru Платёжка за коммунальные услуги

Глава ведомства сообщил, что газ в том числе использовался для отопления дома, площадь которого составляет 250 квадратных метров

«Думаю, что я из тех, кто может заплатить эту сумму. И если бы было возможно отказаться от компенсации, я бы это сделал», — сказал министр.

Ранее пенсионерка из автономного территориального образования в составе Молдавии показала журналистам портала Gagauzinfo свою платёжную квитанцию за газ. Женщине придётся заплатить порядка 4 тыс. леев (почти 17 тыс. рублей). Пенсия у неё составляет около 1 тыс. леев (примерно 4 тыс. рублей).

«Даже не представляю стариков, которые не имеют родных. Как они выживут в эту зиму? Или таким образом государство хочет их уничтожить?» — сказала журналистам родственница пенсионерки.

Напомним, в ноябре в Молдавии тарифы на природный газ выросли в 2,4 раза. Это привело к общему росту услуг ЖКХ, в том числе и услуг отопления.