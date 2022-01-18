Новотроицк, Оренбургская область, 18 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области завершились работы по ликвидации коммунальной аварии. По состоянию на 14:00 по местному времени (12:00 мск) водоснабжение восстановлено в полном объёме. Информация об этом обнародована на сайте мэрии.

Novotroitsk.orb.ru Прорыв водовода

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 18 января в муниципалитете в районе по ул. Советской, 60 произошел прорыв водовода диаметром 200 мм. Вода пропала в многоквартирных и частных домах по ул. Севастопольской, Л. Толстого и А. Пушкина, а также в Больничном городке.

Был организован подвоз воды, а также обеспечение больниц бутилированной водой. В противоаварийных работах задействовали 20 человек и 12 единиц техники.