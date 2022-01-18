Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на оптимизацию и снижения административных барьеров при подготовке экспертами по культурным ценностям экспертного заключения для ввоза и временного вывоза культурных ценностей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Госдума

Вводится понятие «личный кабинет эксперта по культурным ценностям» — информационный ресурс, который размещен на официальном сайте Минкультуры России в интернете, используемый экспертом по культурным ценностям для составления и размещения экспертного заключения.

Предлагается, что экспертное заключение составляется экспертом по культурным ценностям в форме электронного документа с использованием личного кабинета эксперта по культурным ценностям и подписывается квалифицированной электронной подписью.

Направлять экспертное заключение экспертом по культурным ценностям в Минкультуры не требуется, а информационное взаимодействие Минкультуры с экспертом по культурным ценностям осуществляется в электронной форме с использованием личного кабинета эксперта по культурным ценностям в порядке, установленном этим министерством, отметили в правительстве РФ.

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