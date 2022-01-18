Уфа, , 15:05 — REGNUM Четыре школьных автобуса застряли в снегу на дороге в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Снег на дороге Tert.am

«В результате неблагоприятных погодных явлений в «снежный плен» попали 4 школьных автобуса еще в трех районах в Бижбулякском, Туймазинском районах и Кармаскалинском районах. В автобусах находятся дети», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что к счастью никто не пострадал. Спасатели держат ситуацию на контроле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Чекмагушевском районе между населенными пунктами Урняк и Киндеркулево в «снежный плен» попал школьный автобус, в котором не было детей. Дорожные рабочие расчистили дорогу. Автобус продолжил движение.