Москва, 18 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Законопроект о маркировке струнных музыкальных инструментов и смычков при их временном вывозе Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Струнные инструменты с годами становятся только лучше и дороже», — объяснил Александр Шолохов («Единая Россия»).

Обязательной маркировке подлежат только струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки при их временном вывозе.

Маркировка обязательна независимо от отнесения или неотнесения их по результатам экспертизы к культурным ценностям, а также независимо от включения указанных струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков в состав Музейного фонда РФ, следует из документа.

Наносить предлагается радиочастотную метку — код, связанный с записью в Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках, позволяющий идентифицировать струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок, являющиеся культурными ценностями, а также позволяющий установить принадлежность данного струнного смычкового музыкального инструмента или смычка заявителю.

Также возможно нанесение химической метки — уникальным бесцветным маркировочным составом в целях идентификации струнного смычкового музыкального инструмента или смычка в качестве культурной ценности или движимого предмета, не являющегося культурной ценностью.

«Нанесение маркировки будет облагаться небольшой пошлиной, (размер) около 3 тыс. рублей», — добавил Шолохов.