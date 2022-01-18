Москва, , 20:38 — REGNUM Россия может разместить ударные вооружения в Крыму и Белоруссии. Об этом 18 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

«Контрмерами России станет размещение новых ударных вооружений в Крыму, Калининградской области и Белоруссии», — заявил эксперт.

Возможно также признание независимости ЛДНР, Приднестровья и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, считает эксперт.

Нельзя также исключать появление российских военных объектов в Карибском море, а также предоставление в пользование Китаю какого-то военного объекта близ европейских границ, заключил Трухачёв.

Напомним, что в декабре 2021 года и в январе 2022-го года идут интенсивные переговоры и консультации по вопросам безопасности между США и блоком НАТО с одной стороны, и Россией — с другой.