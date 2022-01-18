Москва, 18 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Решение, давать ли пациенту временный медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, принимает врач-специалист. Это указано в приказе, которым Минздрава РФ утвердил временный порядок организации проведения вакцинации против COVID-19.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

Согласно документу, который опубликован 18 января на официальном интернет-портале правовой информации, он имеет право дать медотвод на срок до 30 дней.

«Решение об установлении медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции на срок до 30 дней включительно принимает врач-специалист (фельдшер, акушер) медицинской организации или врач-специалист, осуществляющий диспансерное наблюдение за пациентом», — говорится в приказе.

При этом решение об установлении медицинских противопоказаний на срок 31 день и более принимается врачебной комиссией медорганизации или врачебной комиссией медорганизации, в которой осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом.

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Добавим, что, согласно правилам, вакцинация против коронавируса проводится медработником в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС и владеющей лицензией на выполнение работ по вакцинации. Перед вакцинацией производится осмотр пациента и опрос о наличии определённых заболеваний. Прививка делается пациенту, не имеющему противопоказаний на момент осмотра.

Также медработник в обязательно порядке должен разъясняется необходимость проведения мероприятия, возможные поствакцинальные осложнения и последствия отказа от вакцинации.

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Сведения о вакцинации, ревакцинации или наличии противопоказаний вносятся в медицинскую документацию.